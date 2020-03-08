Başkan Erdoğan'ın duygulandığı videoda konuşan şehit annesi o anları anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını düzenlenenprogramında yayınlanan 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu seyrederken duygusal anlar yaşadı. Videosu yayınlanan ve aynı zamanda salonda bulunan 15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan hatırlandıkları için memnun olduğunu söyledi.

Salonda yaşananları İHA'ya anlatan şehit annesi Hanife Baysan,dedi.Anne Hanife Baysan iki duyguyu bir arada yaşadığını belirterek,diye konuştu.Videoda Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan gözyaşları içinde oğlunun bir grup çocuğa bakarak onların hayatlarını düzeltmelerini sağladığını ve o çocukların cenazeye gelerek elini öptüğünü anlatıyor.