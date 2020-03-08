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Son dakika: Libya'da şehit düşen mensubunu ifşa eden tutuklandı

Son dakika haberine göre Libya'daki kritik bir görevde bulunurken şehit olan () personellerinin isimlerinin ifşa edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Yeniçağ Gazetesi yazarı tutuklandı.

  • Güncel
  • 08.03.2020 20:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 08.03.2020 20:03
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MİT şehidini ifşa eden Ağırel tutuklandı

Libya'daki kritik bir görevde bulunurken şehit olan () personellerinin isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ardından adli kontrolle serbest bırakılan Yeniçağ Gazetesi yazarı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması kararına yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Murat Ağırel, Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı.

GÖZALTINA ALINDI
Bugün gözaltına alınan Murat Ağırel'in kendisine ulaştırılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personel ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerini ifşa ederek yayınladığı, MİT mensubu şehitlerin, ailelerinin ve yakınlarının can güvenliklerini tehlikeye soktuğu bu bilgilerin Ağırel'in de vasıtasıyla yayıldığı belirlendi.

Ağırel'in suça konu tweetinde kullandığı "Case Offiser" teriminin resmî istihbarat kurum görevlisi anlamına geldiği, şehit olan isimlerin MİT görevlisi olduklarının bilinerek paylaşımın yapıldığı suçlamalar arasında bulundu.

TUTUKLANDI
İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nde hâkim karşısına çıkarılan Ağırel, 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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