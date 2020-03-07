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Son dakika: İtalya'da flaş koronavirüs (Kovid-19) önlemi: 14 kent karantinaya alındı

Son dakika haberine göre, , Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.

  • Güncel
  • 08.03.2020 04:57
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 04:57
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