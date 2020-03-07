Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan yeğeni Sevde Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı

Başkan , yeğeni Sevde Erdoğan ile 'un nikahında şahitlik yaptı. Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından evlilik cüzdanını yeğeni Sevde Erdoğan'a teslim etti.

  • Güncel
  • 07.03.2020 19:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 19:21
ABONE OL
Erdoğan ailesinin mutlu günü

Cumhurbaşkanı , yeğeni Sevde Erdoğan ile 'un nikahında şahitlik yaptı.

Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy'un 'nde gerçekleşen nikah törenine, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başkanı , Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi , eski TBMM Başkanları ve 'la birlikte çiftin nikah şahidi oldu.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı törende, Erdoğan ve Özsoy aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Başkan Erdoğan yeğeni Sevde Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri