Bugünkü
Takvim

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan maske açıklaması

Sanayi ve , "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. 'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

  • Güncel
  • 07.03.2020 12:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 12:57
ABONE OL
Bakan Varank'tan maske açıklaması

Sanayi ve , ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Varank "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. 'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

'YENİ ÇAĞRILARI İLAN EDECEĞİZ'
Varank, şöyle devam etti: "Vizyoner ve yenilikçi pek çok projeyi yakın dönemde hayata geçirdik. Bunlardan birisi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı. Ölçek ekonomisini de düşünerek, alıcı ve satıcıyı aynı anda desteklemeye karar verdik. Bakın Türkiye'de ilk defa bu yönde bir politika uygulanıyor. Talebi de görebilmek amacıyla ilk çağrıyı makine sektöründe açtık. Çağrı sonunda, sadece tek bir sektör yani makine sektörü için 5 milyar liranın üzerinde yatırım talebi aldık. Tabi bu denli güçlü bir yatırım iştahıyla karşılaşmak bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah nihai sonuçları önümüzdeki ay açıklayacağız. Yine önümüzdeki aylarda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni çağrıları ilan edeceğiz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan maske açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri