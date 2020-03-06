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'te operasyonu: 34 gözaltı!

'te 604 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 83 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 450 gram sentetik , 280 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 14:55
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 14:55
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı!

'te 604 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Çakmak ve Yaprak mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik 604 personelin katılımıyla helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon düzenledi.

Mahalleler abluka altına alınarak ve yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, tüm sokakların girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Ekiplerce 2 bin 100 kişinin üstü arandı, 43 ikametgah, 28 umuma açık yer ve 460 araçta arama yapıldı.

Aramalarda 83 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 280 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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