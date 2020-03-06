Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Antalya'da yapılması planlanan Diplomasi Forumu'nun koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
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