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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Antalya'da yapılması planlanan Diplomasi Forumu'nun koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 08:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 08:25
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Bakanlıktan flaş açıklama! Salgın nedeniyle ertelendi

Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.

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