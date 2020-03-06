Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'de lara 'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan , sınır dışı edildi

Son dakika haberi... Pazarkule sınır kapısında lara 'e gelmemeleri yönünde İngilizce broşür dağıtan göçmen karşıtı aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarının lideri , sınır dışı edildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 15:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 15:48
ABONE OL

Pazarkule sınır kapısında dün lara broşür dağıttığı tespit edilen Akesson hakkında izinsiz bildiri dağıtmaktan işlem yapıldı.

Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Burada kendisini çeken basın mensuplarını cep telefonuyla görüntüleyen Akesson'un, terminaldeki biletleme işlemleri yapıldı.

Pasaport kontrolünden geçen Akesson, tarifeli uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderildi.

Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Edirne'de sığınmacılara İsveç'e gelmemeleri yönünde bildiri dağıtan Jimmie Akesson, sınır dışı edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri