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Son dakika: Rus Büyükelçi suikastı davasında flaş gelişme

Son dakika haberi... Rus Büyükelçi suikastına ilişkin davada savcı 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 11:55
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 12:01
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Karlov suikastı davasında flaş gelişme

'nın Ankara Büyükelçisi 'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında / elebaşı 'in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.


Savcı, 5 sanık için 2'şer kez, 3 sanık için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. 5 sanığın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 6 sanığın beraatini, firari sanıkların da dosyasının ayrılmasını talep etti.

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