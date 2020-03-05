Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.







Savcı, 5 sanık için 2'şer kez, 3 sanık için birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. 5 sanığın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 6 sanığın beraatini, firari sanıkların da dosyasının ayrılmasını talep etti.

