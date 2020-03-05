Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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