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duyurdu: 2008’den bu yana ilk kez...

Son dakika haberleri... "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 11:56
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 12:12
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Bakan Selçuk duyurdu: 2008’den bu yana ilk kez...

Son dakika haberleri... "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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