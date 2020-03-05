Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın, şehadetinden bir hafta önce Kütahya'da yaşayan annesine fotoğraflar eşliğinde gönderdiği mesajlarda, çikolata ve giysi dağıttıkları çocukların dramıyla ilgili duygu yüklü ifadeler yer alıyor.