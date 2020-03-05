Bugünkü
Takvim

'de şehit olan 'ın annesine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı!

'de katil Esad'ın kalleş saldırısında şehit olan 34 askerimizden Piyade Uzman Onbaşı 'ın şehadetinden bir hafta önce annesine gönderdiği fotoğraflar ve mesajlar ortaya çıktı. Yılmaz, annesine gönderdiği mesajlarda, Esad'ın zulmünden en çok çocukların etkilendiğini söyleyerek, "Türk askerinden başka tutunacakları dal yok anne. Biz de hala 'Evde neden şu yok bu yok' diyoruz. Bunlar ekmek bulamıyor. Herkes bizim burada neden olduğumuzu sorguluyor. Biz olmazsak bu çocuklara kim yardım edecek?" ifadelerini kullanmış.

  • Güncel
  • 05.03.2020 16:29
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 16:34
ABONE OL

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın, şehadetinden bir hafta önce Kütahya'da yaşayan annesine fotoğraflar eşliğinde gönderdiği mesajlarda, çikolata ve giysi dağıttıkları çocukların dramıyla ilgili duygu yüklü ifadeler yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel İdlib'de şehit olan Muhammed Yılmaz'ın annesine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri