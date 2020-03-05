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'den flaş Türkiye-Rusya açıklaması

Son dakika Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Rusya arasında varılan 'deki ateşkesin ''kalıcı'' olmasını umut ettiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 00:49
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 00:49
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BM'den flaş Türkiye-Rusya açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında 'de ateşkes konusunda ''en üst düzeyde'' varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Ateşkesin derhal başlaması, kalıcı olması ve Suriye'nin kuzey batısındaki sivillerin korunmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, BM denetimindeki siyasi görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

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