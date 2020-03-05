Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.