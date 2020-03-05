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Son dakika: 'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre, Suriye'nin kentinde yürütülen Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 21:55
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 21:58
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İdlib'den acı haber

Suriye'nin kentinde yürütülen Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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