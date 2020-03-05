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Son dakika: ABD'den flaş açıklaması: 'de sınırlarını savunma hakkına sahip

Son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'de ’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 18:24
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 18:32
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