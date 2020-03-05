Son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: İran destekli gruplar, İdlib'e 400 terörist daha gönderdi Son dakika: Rus uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 16 ölü
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