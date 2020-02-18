İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine gönderildiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.