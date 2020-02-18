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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 10:35

Son dakika: açıkladı: 1 ülkesine sınır dışı edildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "n () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi." denildi.

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