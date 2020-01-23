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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 13:23

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Belarus uyruklu 2 ülkesine sınır dışı edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı, Belarus uyruklu 2 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, () ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Belarus vatandaşı 2 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 195 olduğu belirtildi.

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