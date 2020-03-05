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: Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Esad sevgisi karşılıksız kalmadı! Şam'dan Kılıçdaroğlu'na davet

İdlib'de rejim tarafından askerlerimize yönelik yapılan kalleş saldırıya rağmen "Esad Türk askerlerini koruyor" diye skandal bir yorumda bulunan Genel Başkanı 'nun Esad sevgisi karşılıksız kalmadı. Rejime destek veren CHP Genel Başkanı'na Şam'dan davet geldi. Rejime bağlı gazeteci , Twitter hesabından "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke’de misafir etmek istiyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 08:34
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 08:43
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Kılıçdaroğlu'nun Esad sevgisi karşılıksız kalmadı! Şam'dan davet

Genel Başkanı 'nun politikasını eleştirip askerlerimizin geri çekilmesini istemesinin nedeni ortaya çıktı.

Esad'a bağlı sözde gazeteci , CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet etti. Sabeh, "Türk muhalefetinin lideri, yani müttefikimize binlerce selam olsun. Onu Şam, Abu Dabi, Kahire ve Mekke'de misafir etmek istiyoruz" dedi. Sabeh, şunları da ekledi: Erdoğan rejimi düştüğünde CHP'yi yani müttefiklerimizi ziyaret edeceğiz. Sonra da en iyi ilişkileri kuracağız. dedi.

İTTİFAKLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİ
Esad'a bağlı sözde gazeteci Nidal Sabeh, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaşarak Ankara'yı aklınca uyarmıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sabeh, "Müttefikimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinle. Türkiye tamamen karanlık değil. Makul, temiz sesler var. İdlib'den Erdoğan'ı düşüreceğimizden Emin olun." diyerek hem aralarındaki ittifakı gözler önüne serdi, hem de Kılıçdaroğlu güzellemesi yapmıştı.

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