Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında skandal sözler! Ahlaksızlıkta sınırları aştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine skandal açıklamalarda bulundu. İdlib'de yaşanan kalleş saldırının ardından 34 askerin şehit olmasını siyaset malzemesi yaparak Türkiye'nin acısına ortak olmayan ve çıkar peşinde koşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yine İdlib vardı.

AHLAKSIZLIKTA SINIRLARI ZORLADI

Başkan Erdoğan'ın İdlib'de yaşanan durumu görüşmek üzere yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, ahlaksızca sözler sarf etti. Grup toplantısında kürsüde İdlib'e değinen Kılıçdaroğlu, "Silahlı kuvvetlerimi, güvenlik güçlerimi vurulmasını sağlayan ya da vuran her devlet benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim ya. Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK" DEMİŞTİ

Tüm Türkiye tek yürek olarak İdlib için birleşirken; Başkan Erdoğan'ın bu vatanı vatan yapabilmek uğruna kanlarıyla ülke toprağını sulayan şehitlerimiz anarak "Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır." sözlerini çarpıtıp "Söz veriyorum bizim iktidarımızda Şehitler Tepesi boş kalacak" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki yağmıştı.