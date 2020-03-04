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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile görüşmesi öncesi kritik mesaj: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 13:53
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 14:04
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Başkan , 'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi.



"BEKLENTİMİZ ATEŞKES SAĞLAMAK"
Başkan Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi.



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