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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 127 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 05.03.2020 10:51
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 11:07
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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