Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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