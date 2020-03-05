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: 'da terör u: 7 gözaltı

haberine göre 'da terör örgütü /'ya yönelik da 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 09:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:05
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Adana'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü / güdümünde provakatif eylemler yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 8 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, çok sayıda polisle düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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