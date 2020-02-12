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  • 12.02.2020 17:39
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 17:39

'de operasyonu: 16 gözaltı!

'de yürütülen operasyonunda örgütün sözde gençlik yapılanması olan içinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli için operasyon düzenlendi.

PKK'ya ağır darbe: 16 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, / terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından örgütün sözde gençlik yapılanması olan içinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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