Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.