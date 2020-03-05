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'da arpa çuvallarında 4,5 kilo eroin çıktı!

'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 09:06
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:06
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Van'da arpa çuvallarında kilolarca eroin çıktı!

'ın Edremit ilçesinde arpa çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Sokak'ta bir ikamet ve müştemilatındaki kömürlükte arama yapıldığı belirtildi.

Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı detaylı aramada, kömürlükteki plastik kasa içerisinde bulunan arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan ikamet sahibi Ö.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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