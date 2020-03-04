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'cülerden sinsi taktik! kılığına girip sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar!

’nin ’de yaşananların ardından Avrupa sınırını açmasını fırsat bilen ’cüler gibi sınırı geçmeye çalışıyor. Sınır bölgesinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri ise mültecilerin arasına sızan FETÖ'cüleri tespit etti ve kıskıvrak yakaladı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 10:46
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 11:10
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Mülteci kılığına girip sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar!

lere Avrupa kapılarını açtı. Binlerce mülteci sınırdan Avrupa'ya gitmek için harekete geçerken, terör örgütü mensuplarının da mültecilerden istifade ederek Türkiye'den kaçmak istedikleri belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI
Sınır bölgelerinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, mültecilerin arasına sızan bazı Türk vatandaşlarını tespit etti. Kontrollerde, bu kişilerden birisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç edilen Ünal B. olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri bu tespitin ardından Ünal B.'yi 1 Mart'ta gözaltına aldı.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATI BELİRLENDİ
Ünal B. hakkında, Ankara Başsavcılığı'nca devam eden bir soruşturmasının olduğu öğrenildi. Bu kapsamda B.'nin, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatı belirlendi. Başsavcılığın, Ünal B. hakkında 25 Aralık'ta gözaltı kararı verdiği, ancak Ünal B.'nin adresinde bulunamadığı belirtildi.

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