Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açtı. Binlerce mülteci sınırdan Avrupa'ya gitmek için harekete geçerken, terör örgütü mensuplarının da mültecilerden istifade ederek Türkiye'den kaçmak istedikleri belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Sınır bölgelerinde denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, mültecilerin arasına sızan bazı Türk vatandaşlarını tespit etti. Kontrollerde, bu kişilerden birisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaparken ihraç edilen Ünal B. olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri bu tespitin ardından Ünal B.'yi 1 Mart'ta gözaltına aldı.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATI BELİRLENDİ

Ünal B. hakkında, Ankara Başsavcılığı'nca devam eden bir FETÖ soruşturmasının olduğu öğrenildi. Bu kapsamda B.'nin, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatı belirlendi. Başsavcılığın, Ünal B. hakkında 25 Aralık'ta gözaltı kararı verdiği, ancak Ünal B.'nin adresinde bulunamadığı belirtildi.