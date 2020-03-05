Koronavirüs son dakika açıklaması… Türkiye’de Koronavirüs var mı? Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs son dakika… Türkiye'de Koronavirüs var mı sorusuna yanıt aranıyor. Dünyayı alarma geçiren ve birçok ülkeye sıçrayan Koronavirüs'te vaka sayısı dünya genelinde 100 bine yaklaştı. Çin'de ortaya çıkan ve yayılan virüs, Güney Kore, İtalya, İran olmak üzere birçok ülkede can almaya devam ediyor. Peki, Türkiye Koronavirüs son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama sonrası konuyla ilgili bilgiler verdi. Hastalıktan korunmak için, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirici şekilde beslenmeniz, hem de maske ve eldiven gibi önlemler almanız gerekiyor. Koronavirüs belirtileri de hastalığın erken teşhisinde önem taşıyor. Peki, Koronavirüs belirtileri nelerdir?