Suriye İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri! 5 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri nedir?

5 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri ve şehit isimleri memleketleri hakkında detaylar gelmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. Suriye İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de

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