Bugünkü
Takvim

Suriye İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri! 5 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri nedir?

Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. (MSB), harekatta şu ana kadar 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İdlib'te şehit olan askerlerimizin isimleri, rütbeleri ve memleketleri belli olmaya başladı. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de. Harekâtın başlangıcından bu yana; 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

  • Güncel
  • 05.03.2020 09:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:30
ABONE OL
4 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri nedir?

5 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri ve şehit isimleri memleketleri hakkında detaylar gelmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Bahar Kalkanı Harekat alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir. Suriye İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Suriye İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri! 5 Mart İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri