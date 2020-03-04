İdlib’den acı haber! 4 Mart İdlib şehitleri isimleri memleketleri nelerdir?

İdlib şehitleri isimleri memleketleri nelerdir? 4 Mart günü İdlib'de meydana gelen saldırıda 2 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz yaralandı. Saldırının ardından İdlib şehitleri isimleri memleketleri araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; harekatın başından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildiği bildirildi.

İDLİB ŞEHİTLERİ İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Şehitlerin isimleri ve kimlikleri henüz açıklanmadı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.

Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

BAHAR KALKANI HAREKATINDA SON DURUM!

Milli Savunma Bakanlığı; Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin açılama yaptı. Açıklamada;

"Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir." denildi.