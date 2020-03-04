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Son dakika: Sınırda hareketlilik! Yunan askerleri ateş açtı

Türkiye'nin lere Avrupa sınırlarını açma kararının ardından sınıra akın eden yüz binlerce göçmenin Avrupa'ya geçişi sürüyor. Yunan askerlerinin göçmenleri engelleme çalışmaları yetersiz kalırken, sınırda bekleyen göçmenlerin üzerine ateş açıldığı ve bazı göçmenlerin yaralandığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 12:17
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 12:17
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Sınırda hareketlilik! Yunan askerleri ateş açtı

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz lere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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