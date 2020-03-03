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Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Son dakika haberine göre Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı. İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden bazıları, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

03.03.2020 16:59 - Son Güncelleme: 03.03.2020 17:03
Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı. Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü ihtilami deniyor.

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Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmak için sınırdan geri çekildi.

Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti
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