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Son dakika: Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Son dakika haberine göre Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı. İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden bazıları, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

03.03.2020 16:59 - Son Güncelleme: 03.03.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





