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açıklarında yatta çıkan da flaş gelişme! Dikkat çeken detayı!

İstanbul dün öğle saatlerinde 25 kilometre açıkta meydana gelen da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu yangın hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yangın ile ilgili yapılan ilk incelemede makine dairesinde yaşanan bir problemden kaynaklandığı bildirilirken bir detay gözlerden kaçmadı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 12:07
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 12:14
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Silivri açıklarında yatta çıkan yangında flaş gelişme!

açıklarında 2 kişinin öldüğü yat ında yaralılara yardım eden gemiler arasında olduğu da ortaya çıktı. Olay dün saat 12.15 sıralarında Silivri'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAVAŞ GEMİSİ DETAYI
Bu arada yangın sırasında yaralılara ilk müdahale de bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. Savaş gemisinin olay sırasında Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. ABD donanmasından olay anına ve yaralıların kurtarılmasına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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