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Son dakika: 'ta koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü ölümün yaşandığı açıklandı!

'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı. Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 22:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 23:59
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Irak'ta koronavirüsten üçüncü ölüm!

'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) üçüncü ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.

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