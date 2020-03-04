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Son dakika: Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 22:35
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 22:59
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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

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