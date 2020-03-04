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Başkan Erdoğan 'ya gidiyor! Erdoğan-Putin zirvesi öncesi 'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Başkan , 'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde 'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kremlin Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

  • Güncel
  • 04.03.2020 20:08
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 20:08
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Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor!

Başkan , 'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile yarın 'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde 'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

MOSKOVA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
'de yaşanan son gelişmeleri ele almak için Moskova'da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi öncesi Kremlin Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin Türk ordusuna ve sivillere yönelik saldırıların ardından Türkiye, rejime karşı çok sert cevap vermiş ve "Bahar Kalkanı Operasyonu" başlatmıştı. Rusya'nın Suriye'de rejimi desteklemesinin üzerine Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından İdlib'deki sorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bir araya gelecek. Dünyanın gözü Moskova'daki görüşmeye çevrilmişken kritik görüşme öncesi Rus istihbarat ve Rus polisi başkent Moskova'da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Görüşmenin gerçekleşeceği Kremlin çevresinde polis sürekli devriye halindeyken ayrıca, kritik noktalarda dönüşümlü olarak nöbet tutuluyor.

Kremlin Sarayı'nın bazı bölgeleri demir parmaklıklarla çevrilerek halkın bu noktalara girişi yasaklandı. Kremlin Sarayı çevresinde bulunan otoyolların hemen hemen tümünde trafik polisleri şüpheli araçları tespit etmeye çalışırken güvenlik önlemlerinin görüşme sonrasına kadar sürdürüleceği belirtildi.

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