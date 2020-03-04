İstanbul Silivri açıklarındaki özel bir yatta dün yangın çıktı. Çevredeki gemilerin yangına müdahale etmesine rağmen tekne battı. Kaptan Engin Sili ve makinist Abdurrahman Şen öldü, 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yatta yangın: 2 ölü
İstanbul Silivri açıklarındaki özel bir yatta dün yangın çıktı. Çevredeki gemilerin yangına müdahale etmesine rağmen tekne battı. Kaptan Engin Sili ve makinist Abdurrahman Şen öldü, 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Yaşam
- 04.03.2020
- Gazete
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