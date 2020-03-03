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Son dakika: açıklarında bir ta ! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberleri... açıklarında bir ta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yaklaşık 25 kilomet açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi  Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 14:33
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 15:07
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Silivri açıklarında bir yatta yangın! Ölü ve yaralılar var!

açıklarında bir ta çıkan da 2 kişi öldü. Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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