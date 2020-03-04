Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır.Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.