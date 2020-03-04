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Milli Savunma Bakanı 'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, "Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır." dedi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 13:27
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 13:41
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Bakan Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması
Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Birliklerimize, gözlem noktalarımıza yapılacak saldırılara karşı en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir.

(Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır.





"RUSYA'DAN BEKLENTİMİZ..."
Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için Rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.

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