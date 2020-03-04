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Son dakika: Ruhani kötü haberi duyurdu: Koronavirüs tüm illere yayıldı!

Son dakika haberleri... Sanayi, Maden ve 'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ayrıca İran'da son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. İran , "Koronavirüs salgını neredeyse tüm vilayetlere yayılmış durumda." dedi.

  • Güncel
  • 04.03.2020 13:09
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 13:09
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Haberler Güncel Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani kötü haberi duyurdu: Koronavirüs tüm illere yayıldı!
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