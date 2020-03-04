Son dakika haberleri... İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ayrıca İran'da son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Koronavirüs salgını neredeyse tüm vilayetlere yayılmış durumda." dedi.

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