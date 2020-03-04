Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde 6 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı.

Son gelişmelerle ülkede salgına yakalananların sayısının 27'ye çıktığı kaydedilmişti.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 3 bini geçti.