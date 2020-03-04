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: 'ta ten ilk ölüm

haberi... dünyaya kabusu yaşatmaya devam ediyor. Gelen son habere göre 'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 04.03.2020 11:16
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 11:43
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Komşuda koronavirüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanlığı, ülkede nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık dün yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde 6 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını açıklamıştı.

Son gelişmelerle ülkede salgına yakalananların sayısının 27'ye çıktığı kaydedilmişti.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Can kaybı 3 bini geçti.

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