Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeye usulsüz ödeme yaptıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VEFA SALMAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

GÜLEÇ'İN TUTUKLANMASIYLA CHP'NİN MECLİS ÜYE SAYISI DÜŞTÜ

Vefa Salman'dan boşalan koltuk için 6 Mart'ta toplanacak olan belediye meclisinde yeni başkan seçimi yapılacak.

31 meclis üyesinin bulunduğu Yalova Belediyesi'nde, üyelerin 15'i AK Parti, 2'si MHP, 14'ü ise CHP'den seçildi. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanması ile CHP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 13'e düştü.

Belediye meclisinde yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olan kişi ya da kişiler için, yapılacak olan ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadığı takdirde, üçüncü oylama yapılacak. Üçüncü oylamada ise aday olan kişi, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oy alması halinde başkan olarak seçilecek.

BAŞKANLIK SEÇİMİNDE AVANTAJ 'CUMHUR İTTİFAKI'NDA

31 Mart 2019'da yapılan Yerel Seçim'de, 'Cumhur İttifakı' çatısı altında seçimlere katılan AK Parti ve MHP'nin, Yalova Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı toplam 17 iken, CHP'nin 13 üyesi bulunuyor.