CHP’li Engin Özkoç kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP milletvekili Engin Özkoç ne dedi?

Engin Özkoç kimdir? CHP milletvekili Engin Özkoç kimdir, kaç yaşında, nereli sözleri gündem oldu. Meclis'te kavga çıkartan sözleri söyleyen Engin Özkoç ne dedi? Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kavga çıktı!

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü olarak görev yaptı. CHP Grup Başkanvekilidir.

ENGİN ÖZKOÇ NE DEDİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı. Her fırsatta Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Halsiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN HAKARET KAMPANYASINDA YENİ BİR EVREYE GİRDİ"

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın A Haber'e yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamalarını siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu açıklamayı CHP'nin sövücüsü sıfatı ile yaptığına göre, CHP'nin hakaret kampanyasında yeni bir evreye girdiğimizi işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise; "Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi. Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seviyesiz ve düzeysiz açıklamalarınızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Devlet ve Millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyduğunuz husumetin bir yansıması olduğunun farkındayız. Bu hadsiz açıklamaların, ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksiniz." ifadelerini kullandı.