Türk askerini hedef tahtası haline getirerek ateş etmesiyle biline emekli asker ve Al-Monitor'un yazarı Metin Gürcan, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ı tehdit etti.

Sosyal medya hesabından Yalçın'a hakaretler savuran Gürcan, "İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle düelloya davet ediyorum" diyerek açıkça tehdit etti.

GÜRCAN'IN TEHDİT TWEETLERİ:



TÜRK ASKERİNİ HEDEF TAHTASI HALİNE GETİRMESİYLE BİLİNİYOR

Sosyal medyada ve yazdığı yazılarla her fırsatta FETÖ ve PKK argümanlarıyla Türkiye karşıtı tavır sergileyen Gürcan görevde olduğu dönemde yaptığı skandal hareketle biliniyor. Gürcan karşısına Türk askerini alarak hedefe ateş etmişti.

YALÇIN: YAZDIĞIM YAZIYI ÜZERİNE ALINMIŞ

"Bu kişi eski bir askerdir. Toplumda, Türk askerini hedef tahtası yaptığı bir videoyla bilinir. Kendisini sosyal medya üzerinden tanıyorum. Sosyal medyada özellikle güvenlik alanında paylaşımlar yapar. 2015'te "çukur operasyonları" sırasında, PKK'nın daha fazla güçlenmesi gerektiğini belirten yazılar yazmıştır. Türk ordusunun bu işlerin altından kalkamayacağı anlamında tweetler atmıştı. Barış Pınarı harekatı sırasında yine yalan haberler yapıp Ruslar leyhine tweet'ler attı. Daha sonra özür dileyip, o tweet'ini sildi. Ben bugün kendisine analist diyen, korku pompalayan kişilerle ilgili bir yazı kaleme aldım. O da üstüne alınmış. Ama beni bloklamış. Beni düelloya davet edecek kadar dengesi bozulmuş gözüküyor. Sanırım psikoloğa gözükmesi gerekiyor. Allah kendisini ıslah etsin"