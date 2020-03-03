Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Berader ile ABD-Taliban barış anlaşmasına ilişkin telefonda görüştüklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Berader ile ABD-Taliban barış anlaşmasına ilişkin telefonda görüştüklerini açıkladı. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü
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