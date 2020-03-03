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Son dakika: Koronavirüs 'ya da sıçradı!

'de ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan Koronavirüs 'ya da sıçradı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Ukrayna'nın Çernovtsi ilinde dört kişinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı, bu kişilerden birinde koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

  • Güncel
  • 03.03.2020 13:24
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 13:35
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Ukrayna'nın Çernovtsi ilinde dört kişinin koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı, bu kişilerden birinde koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Koronavirüse yakaladığı belirtilen kişinin kısa süre önce 'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir erkek olduğu, bu hastayla temas eden kişilerin de gözlem alına alındığı belirtildi.

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