Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm ülkeye daha sonra da dünyaya yayılan hastalık şuana kadar 55'in üzerinde ülkede görüldü. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken, enfekte sayısı ise 90 bini geçti. Asya ülkeleri dışında, İran, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de her geçen gün çoğalan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması geldi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.