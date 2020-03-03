3 bin ölü 90 bin vaka! Coronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor...

Coronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor... Ölü sayısı 3 bini aşarken vaka sayısı ise dünya genelinde 90 bini geçti. İşte virüsle ilgili gelişmeler...
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ölüm oranının yüzde 2 ila yüzde 5 gibi göründüğünü açıkladı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta vaka sayısı 19'a yükseldi.
Tayland'da yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir kişi öldü.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
Papa Francis, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti.
ABD'de virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. New York'ta ilk vaka görüldü.
MOTO GP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez coronavirüse rastlandı. Almanya'da görülen vaka sayısı ise 130'a çıktı.
Azerbaycan'daki virüs salgını nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez coronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
KALABALIKLARA GİRMESİNLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir" dedi ve ekledi: "Yurt dışından yeni gelmiş kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmamasını öneriyoruz."
DANIŞMAN VİRÜS KURBANI
İran dini lideri Hamaney'in danışman meclisi üyelerinden olan Seyid Muhammed, Coronavirüsten yaşamını yitirdi. Böylece ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ölüm oranının yüzde 2 ila yüzde 5 gibi göründüğünü açıkladı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta vaka sayısı 19'a yükseldi.
Tayland'da yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle ilk kez bir kişi öldü.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
Papa Francis, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti.
ABD'de virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. New York'ta ilk vaka görüldü.
MOTO GP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez coronavirüse rastlandı. Almanya'da görülen vaka sayısı ise 130'a çıktı.
Azerbaycan'daki virüs salgını nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi.
Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez coronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
KALABALIKLARA GİRMESİNLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir" dedi ve ekledi: "Yurt dışından yeni gelmiş kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmamasını öneriyoruz."
DANIŞMAN VİRÜS KURBANI
İran dini lideri Hamaney'in danışman meclisi üyelerinden olan Seyid Muhammed, Coronavirüsten yaşamını yitirdi. Böylece ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.
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