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: Şehit savcı davasında flaş gelişme

haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı 'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 13:09
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 13:22
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