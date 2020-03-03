Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların onanmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarının onanması talebinde bulundu. Suriye İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri memleketleri rütbeleri nedir? Suriye İdlib şehit sayısı Genelkurmay açıklaması
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