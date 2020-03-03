Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Af yasası son gelişmeler neler, af yasası kimleri kapsayacak araştırması her gün binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek.

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