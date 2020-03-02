Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik geliyor. Bu bağlamda mahkumlara Af için son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı.

Kaleme alınan yazıda infaz düzenlemesinde yeni değişikliğin masada olduğu belirtildi. Bazı suçlara kademeli şekilde bir indirim gelecek. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 3 Mart af yasası son durum...

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