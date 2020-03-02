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için ... Değişiklik geliyor! 3 Mart ve sı ceza indirimi çıktı mı?

için : Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik gündeme geldi. 'nin akademisyenlerle yaptığı toplantı sonrası kapsam dışındaki suçlarda da kademeli bir indirim uygulanması istendi. Binlerce vatandaş sına kilitlendi ve af çıkacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamalarının ardından yeni gelişmeler neler? Peki af çıkacak mı, af yasası kimleri hangi suçları kapsayacak ve doğum yapan kadın hapis yatacak mı? İşte, 3 Mart son dakika haberleri

  • Güncel
  • 03.03.2020 10:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 10:33
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Mahkumlara Af için son dakika haberi: Yeni değişiklik geliyor

Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinde yeni değişiklik geliyor. Bu bağlamda mahkumlara Af için son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklamasının ardından yeni gelişmeler araştırılmaya başladı.
Kaleme alınan yazıda infaz düzenlemesinde yeni değişikliğin masada olduğu belirtildi. Bazı suçlara kademeli şekilde bir indirim gelecek. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 3 Mart af yasası son durum...

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