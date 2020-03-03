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Suriye sınırında açıklama yapan Jeffrey'in 'e geçmesinin ardından helikopter hareketliliği

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ’ın Suriye sınırından önemli açıklamalarda bulunurken yaşanan helikopter hareketliliği gözden kaçmadı. Söz konusu hareketliliğin özellikle Jeffrey’in Suriye sınırından ’e geçmesinin ardından başlaması dikkat çekti.

  • Güncel
  • 03.03.2020 17:57
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 18:01
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti.

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