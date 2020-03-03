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Başkanı 'ye geliyor

Son dakika haberine göre, Başkanı , yarın 'ye resmi ziyarette bulunacak. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

  • Güncel
  • 03.03.2020 22:02
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 22:35
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